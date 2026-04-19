19 квітня 2026, 16:29

"Сором для системи": Клименко про дії поліції під час теракту

Фото: МВС
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко прокоментував наслідки вчорашнього теракту в Києві, заявивши, що трагедія підняла низку суспільно чутливих питань

Про це повідомила пресслужба МВС, передає RegioNews.

За словами міністра, дії двох поліцейських, які прибули на місце події, є "ганебними та негідними", а їхня поведінка – "соромом для системи". Обох працівників уже відсторонено, триває службове розслідування. Також готуються кадрові рішення щодо керівників.

Водночас Клименко наголосив, що не можна узагальнювати дії окремих правоохоронців на всю систему, зазначивши, що в межах тієї ж операції професійно діяли підрозділи КОРД, кримінальні аналітики та інші служби.

Окремо міністр прокоментував особу нападника, зазначивши, що його психічний стан міг бути нестабільним. Він підкреслив, що обставини отримання дозволів на зброю мають бути ретельно перевірені в межах слідства.

Також Клименко заявив, що масових перевірок власників зброї не планується.

Щодо теми цивільного збройного самозахисту міністр висловився на підтримку ідеї надання громадянам права на вогнепальну зброю, зокрема з урахуванням досвіду початку повномасштабного вторгнення.

За його словами, найближчим часом плануються експертні обговорення за участі народних депутатів, журналістів, громадськості та ветеранської спільноти щодо фінальної версії законопроєкту про цивільну зброю.

Міністр висловив співчуття родинам загиблих і наголосив, що головне завдання зараз – посилення системи безпеки та врахування помилок, виявлених під час трагедії.

Нагадаємо, в мережі з'явилося відео з місця суботнього теракту в Київ, на якому видно, як поліцейські відступають під час стрілянини. На місці залишилися дитина.

У Національній поліції повідомили, що на час перевірки співробітників, дії яких потрапили на відео, відсторонено від виконання службових обов'язків.

За фактом неналежного виконання службових обов'язків працівниками поліції під час терористичного акту в столиці 18 квітня розпочато кримінальне провадження.

Теракт у Києві 18 квітня: що відомо

У Києві в Голосіївському районі у суботу, 18 квітня, 58-річний уродженець Москви влаштував стрілянину. Він взяв заручників і забарикадувався в супермаркеті. Його ліквідували під час штурму спецпризначенці КОРД.

Внаслідок нападу шестеро людей загинули, ще понад десяток поранені.

В роботі у слідчих кілька версій мотиву стрільця. Відомо, що нападник раніше притягувався до кримінальної відповідальності.

Київ теракт МВС Ігор Клименко міністр зброя
Україну накриють заморозки: де буде найхолодніше
