Постріли в центрі Чернігова: поліція затримала 23-річного чоловіка

У Чернігові правоохоронці затримали 23-річного чоловіка, який влаштував стрілянину на одній із вулиць міста

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Правоохоронці встановили, що двоє чоловіків у стані алкогольного сп'яніння йшли вулицею, коли один із них здійснив кілька пострілів у повітря зі стартового пістолета. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Поліцейські оперативно затримали 23-річного чоловіка. Зброю вилучено, мотиви його дій встановлюються.

За процесуального керівництва прокуратури розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 КК України (хуліганство). Наразі готується повідомлення про підозру.

Як відомо, у неділю, 19 квітня, у Чернігові невідомі влаштували стрілянину на вулиці. Правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Нагадаємо, в Голосіївському районі Києва в суботу, 18 квітня, чоловік відкрив стрілянину по людях, є загиблі та поранені. Поліція проводила спецоперацію з затримання злочинця. Згодом чоловіка, який влаштував смертельну стрілянину було вбито.