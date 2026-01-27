У разі проблем із водою на Троєщині робитимемо вбиральні "як у селі" – Бахматов

Голова Деснянської РДА Максим Бахматов. Фото: LB.ua/Леся Падалка

У випадку замерзання труб каналізації в Києві на Троєщині будуватимуть вуличні туалети з ямами

Про це в інтерв'ю LB.ua заявив голова Деснянської райадміністрації Максим Бахматов, передає RegioNews.

"Будемо рити ями, – каже Бахматов, запевняючи, що налаштований цілком серйозно. – Ми ще влітку дивилися на таку перспективу — ви знаєте, яка ситуація з резервним живленням піднасосних груп водогону і Бортничів. Що робити в короткий термін, коли ситуація критична? Риється яма, накривається, зверху дірка – все. Будемо робити туалети, як у селі".

"Нема води – погнали копати. Зазвичай на такі кроки є день-два”, – наголосив посадовець.

Зараз в Києві вже є проблеми з каналізацією, зокрема на вулиці Заболотного на Теремках: у деяких будинках (78, 46) прорвало каналізацію, в інших вона замерзла, але мешканців намагаютсья самотужки відігрівати труби.

Загалом найгірша ситуація з теплом і світлом – на Троєщині, для обігріву там розгорнули наметові містечка.

Пункт незламності ДСНС на Троєщині. Фото: LB.ua/Леся Падалка

Це єдиний район Києва, який на 100% залежить від одного джерела тепла, і це ТЕЦ-6. Зараз вона не подає теплоносія. За словами Бахматова, для Троєщини немає альтернативи перепідключити до інших джерел.

Нагадаємо, раніше RegioNews писав, що в українській столиці продовжують проривати труби в багатоповерхівках. Вода затоплює цілі під'їзди.

