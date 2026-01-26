Росіяни активно обстрілюють Херсонську ТЕЦ

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Армія РФ посилила удари по Херсонській ТЕЦ. Обстріли тривали майже добу

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на заяву голови правління "Нафтогазу" Сергія Корецького.

За його словами, окупанти намагаються позбавити можливості відновлення обладнання станції.

"Херсонська ТЕЦ була єдиним джерелом теплопостачання для десятків тисяч мешканців міста. Спільно з місцевою владою робимо все можливе, щоб забезпечити херсонців альтернативними джерелами тепла", – зазначив Корецький.

Наразі ситуація з теплом в Херсоні є однією з найбільш критичних.

Як повідомлялось, повністю відновити роботу Херсонської ТЕЦ наразі неможливо через постійні атаки РФ. Як відомо, Херсонська теплоелектроцентраль зупинила роботу через пошкодження внаслідок російських обстрілів.