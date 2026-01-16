У Києві масово прориває труби у багатоповерхівках, вода затоплює під'їзди

ілюстративне фото: з відкритих джерел

В українській столиці продовжуються прориви труб в багатоповерхівках. Вода затоплює цілі під'їзди

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Телеграм-канал "Київ ІНФО".

У соцмережах люди публікують наслідки аварій:

Кияни під час перебоїв з теплопостачанням через російські обстріли скаржилися на прориви труб, з яких комунальники не встигли злити воду.

За словами експертів, ремонт має фінансуватися з резервного фонду бюджету, якщо аварія сталася на ділянці до будинкового лічильника.

Як повідомлялось, 16 січня у Києві для всіх будинків застосовуються екстрені відключення електроенергії. Станом на 15 січня у столиці 287 будинків залишалися без централізованого теплопостачання.