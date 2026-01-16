У Києві масово прориває труби у багатоповерхівках, вода затоплює під'їзди
В українській столиці продовжуються прориви труб в багатоповерхівках. Вода затоплює цілі під'їзди
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Телеграм-канал "Київ ІНФО".
У соцмережах люди публікують наслідки аварій:
Кияни під час перебоїв з теплопостачанням через російські обстріли скаржилися на прориви труб, з яких комунальники не встигли злити воду.
За словами експертів, ремонт має фінансуватися з резервного фонду бюджету, якщо аварія сталася на ділянці до будинкового лічильника.
Як повідомлялось, 16 січня у Києві для всіх будинків застосовуються екстрені відключення електроенергії. Станом на 15 січня у столиці 287 будинків залишалися без централізованого теплопостачання.
Економія світла та тепла: у Києві школярі відпочиватимуть до 1 лютогоВсі новини »
16 січня 2026, 13:44У Києві студентів переведуть на дистанційне навчання
16 січня 2026, 13:07У Києві викрили розкрадання на понад 3 мільйони на вуличному освітленні
15 січня 2026, 19:35
16 січня 2026
Знову за грати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
Знову за грати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
16 січня 2026, 15:43Проблеми зі здоров'ям за 5 тисяч доларів: поліція затримала одесита, який організував схему "звільнення з війська"
16 січня 2026, 15:20В Україні на вихідних очікується до -22 градусів
16 січня 2026, 15:13ВАКС обрав запобіжний захід Юлії Тимошенко
16 січня 2026, 14:55Зима у Харкові: секрети виживання від тих, хто живе на вулиці роками
16 січня 2026, 14:50Зняття з розшуку та бронювання за 20 тисяч гривень: у Києві затримали двох ділків
16 січня 2026, 14:45На Хмельниччині чоловік підпалив квартиру батьків колишньої – в квартирі була дитина
16 січня 2026, 14:35Прикордонники дронами перетворили на брухт ворожі "буханки" на Харківщині
16 січня 2026, 14:28У Запоріжжі засудили шахрайку за крадіжку грошей із карток військового
16 січня 2026, 14:09
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі публікації »
Всі блоги »