16 ракет по київських ТЕЦ: Повітряні сили спростували заяву експерта

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це у коментарі "5 каналу" повідомив речник ПС Юрій Ігнат, передає RegioNews.

"13 січня дві ракети були збиті над Києвом. У той день ворог бив балістикою по Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській та Київській областях. Зокрема критична інфраструктура тоді постраждала у Київській області, а не в столиці", – наголосив він.

Як відомо, в ефірі "Суспільного" директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко заявив, що 13 січня по ТЕЦ у Києві вдарили 16 балістичних ракет.

"Проблема Києва створена 13 січня. Бо 13 січня 16 ракет наскільки мені відомо пройшло по Київські ТЕЦ. На жаль, Київські ТЕЦ не працюють, як джерело електрики. А вони були суттєвим джерелом електрики для Києва і покривали плюс-мінус половину потреб Києва. І тепер треба цю електрику яка потрібна Києву завезти ззовні через високовольтні мережі", – сказав експерт.

Відповідна інформація швидко поширилася мережею.

Нагадаємо, в ніч на 13 січня РФ атакувала Україну 18 балістичними Іскандер-М/зенітними керованими ракетами С-300, 7-ма ракетами Іскандер-К, а також 293 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів, близько 200 із них – "шахеди".