Ілюстративне фото: armyinform

На світанку 20 січня ворог знову вдарив по цивільній інфраструктурі Одеської області. Під ударом опинилися житлові квартали та об’єкти енергетики

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

У Чорноморську російський дрон влучив у багатоповерховий житловий будинок – пошкоджений фасад та вибиті шибки. Люди не постраждали, інформація ще уточнюється.

Крім того, в Одеському районі пошкоджений об’єкт енергетичної інфраструктури. Попередньо, обійшлося без постраждалих.

На місцях прильотів працюють екстрені та комунальні служби.

Нагадаємо, після атаки на Київ в ніч на 20 січня без тепла залишились 5635 багатоповерхівок. Майже 80% із них – будинки, куди повертали теплопостачання від 9 січня.