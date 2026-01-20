Війська РФ вдарили по Дніпру та області: пошкоджено підприємство та будинки, є постраждалі

Наслідки обстрілу у Новоолександрівській громаді. Фото: ОВА

В ніч на 20 січня російська армія завдала удару по місту Дніпро

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

Внаслідок ворожої атаки виникла пожежа. Понівечене підприємство, побиті вікна в поряд розташованих будівлях. Пошкоджені багатоповерхівка, інфраструктура, 5 авто.

Постраждали дві жінки – 76 і 67 років. Обидві перебуватимуть на амбулаторному лікуванні.

Крім того, у Новоолександрівській громаді Дніпровського району внаслідок застосування БпЛА пошкоджений приватний будинок.

Покровську громаду, що на Нікопольщині, ворог обстріляв з артилерії.

Посадовець додав, що вночі українські захисники збили на Дніпропетровщині 40 безпілотників.

За уточненою інформацією, через учорашній ракетний удар по Петропавлівській громаді постраждав 44-річний чоловік. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості.

Фото – Новоолександрівська громада.

Нагадаємо, вночі 20 січня російські військові завдали кілька ударів по Запоріжжю. Пошкоджений приватний будинок, виникла пожежа.