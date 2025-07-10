Київ після нічної атаки: ДСНС оприлюднила кадри з місця обстрілів

фото: ДСНС Києва

У ніч на 10 липня російські війська здійснили чергову масовану ракетну атаку на Київ. Унаслідок обстрілу загинули дві людини, ще понад десяток поранені

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Зазначається, що пошкоджені житлові, адміністративні, офісні та промислові об’єкти у низці районів столиці.

Найбільш постраждали:

Шевченківський район – пошкоджені багатоповерхівки та офісні будівлі. Виникли загоряння на дахах, балконах і технічних поверхах. Є постраждалі.

– пошкоджені багатоповерхівки та офісні будівлі. Виникли загоряння на дахах, балконах і технічних поверхах. Є постраждалі. Солом’янський район – масштабні пожежі в адміністративних і складських приміщеннях. У деяких локаціях досі триває ліквідація наслідків.

– масштабні пожежі в адміністративних і складських приміщеннях. У деяких локаціях досі триває ліквідація наслідків. Дарницький район – уламки впали на територію гаражного кооперативу, де спалахнула пожежа. Постраждалих немає.

– уламки впали на територію гаражного кооперативу, де спалахнула пожежа. Постраждалих немає. Подільський, Оболонський, Деснянський райони – зафіксовано падіння уламків та пошкодження об’єктів інфраструктури. У Подільському районі є загиблі.

Рятувальні служби працюють у посиленому режимі.

До ліквідації наслідків залучено близько 400 рятувальників, 90 одиниць техніки, включаючи інженерну та роботизовану. Працюють також піротехніки, які обстежують території на наявність вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, цієї ночі Київ знову зазнав масштабного повітряного удару. Внаслідок атаки російських дронів та ракет у кількох районах було зафіксовано падіння уламків. Загинуло двоє людей ще 16 постраждали.

Раніше повідомлялося, що під час російської повітряної атаки загинула 22-річна капрал поліції, співробітниця поліції метрополітену