06:40  10 липня
На Прикарпатті безпілотник виявив посеред озера тіло людини
04:35  10 липня
На Хмельниччині блискавка влучила в Дім молитви: вогонь знищив будівлю
03:35  10 липня
На Рівненщині в колодязі виявили тіло безвісти зниклого чоловіка
UA | RU
UA | RU
10 липня 2025, 10:59

Київ після нічної атаки: ДСНС оприлюднила кадри з місця обстрілів

10 липня 2025, 10:59
Читайте также на русском языке
фото: ДСНС Києва
Читайте также
на русском языке

У ніч на 10 липня російські війська здійснили чергову масовану ракетну атаку на Київ. Унаслідок обстрілу загинули дві людини, ще понад десяток поранені

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Зазначається, що пошкоджені житлові, адміністративні, офісні та промислові об’єкти у низці районів столиці.

Найбільш постраждали:

  • Шевченківський район – пошкоджені багатоповерхівки та офісні будівлі. Виникли загоряння на дахах, балконах і технічних поверхах. Є постраждалі.
  • Солом’янський район – масштабні пожежі в адміністративних і складських приміщеннях. У деяких локаціях досі триває ліквідація наслідків.
  • Дарницький район – уламки впали на територію гаражного кооперативу, де спалахнула пожежа. Постраждалих немає.
  • Подільський, Оболонський, Деснянський райони – зафіксовано падіння уламків та пошкодження об’єктів інфраструктури. У Подільському районі є загиблі.

Рятувальні служби працюють у посиленому режимі.

До ліквідації наслідків залучено близько 400 рятувальників, 90 одиниць техніки, включаючи інженерну та роботизовану. Працюють також піротехніки, які обстежують території на наявність вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, цієї ночі Київ знову зазнав масштабного повітряного удару. Внаслідок атаки російських дронів та ракет у кількох районах було зафіксовано падіння уламків. Загинуло двоє людей ще 16 постраждали.

Раніше повідомлялося, що під час російської повітряної атаки загинула 22-річна капрал поліції, співробітниця поліції метрополітену

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Київ атака війна російська армія пожежа загиблі поранені ДСНС рятувальники
Окупанти вдарили авіабомбою по Дніпропетровщині: постраждали мирні жителі, є руйнування
10 липня 2025, 09:15
КАБи, дрони, ракети: Росія атакувала 36 населених пунктів Сумщини
10 липня 2025, 08:59
Російська армія вбила немовля, постраждали 14 мешканців Херсонщини
10 липня 2025, 08:40
Всі новини »
09 липня 2025
Чому Кабмін відмовився призначати обраного голову БЕБ, і чим це загрожує Україні
Влада, яка закривала очі на російських родичів керівників АМКУ та ЗСУ, раптом витягла цю карту в ситуації із реформою Бюро економічної безпеки
07 липня 2025
Невидима боротьба переселенців: як українці виживають на новому місці
За даними Міжнародної організації з міграції, безробіття серед внутрішньо переміщених осіб (ВПО) на 15% вище в порівнянні з непереміщеними громадянами. Також серед переселенців на 10% більше людей, як...
03 липня 2025
Переставляння ліжок. Як Кабміни Зеленського трансформувалися і чим це завершиться
Шість останніх років Кабінет міністрів, який фактично втратив суб’єктність, перетворився на місце, де безперестанку "переставляють ліжка", не розуміючи, що це не приносить жодного позитивного результа...
01 липня 2025
Які скандали мер Івано-Франківська Руслан Марцінків намагається приховати за "забороною абортів"
Навіщо Руслану Марцінківу і його фракції у міській раді Івано-Франківська раптом заманулося поборотися з абортами
Масований удар по Україні: ППО збила 14 російських ракет та знешкодила понад 350 БпЛА
10 липня 2025, 10:41
Російський удар у Києві забрав життя 22-річної поліцейської
10 липня 2025, 10:19
Внаслідок ДТП перекинувся рейсовий автобус Львів-Прага: пасажирів госпіталізували
10 липня 2025, 10:10
У Львові триває підтоплення: вода сягає до трьох метрів
10 липня 2025, 09:50
У Луцьку лікарю повідомили про підозру через травмування 3-річної дитини
10 липня 2025, 09:36
На Прикарпатті 10-річний турист травмувався на "Скелях Довбуша"
10 липня 2025, 09:31
Окупанти вдарили авіабомбою по Дніпропетровщині: постраждали мирні жителі, є руйнування
10 липня 2025, 09:15
КАБи, дрони, ракети: Росія атакувала 36 населених пунктів Сумщини
10 липня 2025, 08:59
У Львові стоянка пішла під воду через сильну зливу
10 липня 2025, 08:45
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Чому Кабмін відмовився призначати обраного голову БЕБ, і чим це загрожує Україні
Невидима боротьба переселенців: як українці виживають на новому місці
Всі публікації »
Віктор Уколов
Вадим Денисенко
Мар'яна Безугла
Всі блоги »