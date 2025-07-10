Російська армія вбила немовля, постраждали 14 мешканців Херсонщини
Минулої доби, 9 липня, російська окупаційна армія атакувала понад 40 населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих атак загинула дитина, постраждали 14 осіб
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.
Минулої доби під ворожими обстрілами перебували: Херсон, Молодіжне, Білозерка, Станіслав, Широка Балка, Правдине, Надіївка, Микільське, Берислав, Козацьке, Нововоронцовка, Хрещенівка, Золота Балка, Гаврилівка, Садове, Антонівка, Велетенське, Кізомис, Берегове, Янтарне, Софіївка, Зеленівка, Придніпровське, Дніпровське, Незламне, Розлив, Урожайне, Високе, Новорайськ, Веселе, Зарічне, Іванівка, Милове, Наддніпрянське, Новоолександрівка, Одрадокам'янка, Осокорівка, Саблуківка, Томарине, Тягинка та Шляхове.
"Через російську агресію 1 дитина загинула, ще 14 людей дістали поранення", — йдеться в повідомленні.
Минулої доби окупанти били по критичній, соціальній інфраструктурі та житлових кварталах. Війська РФ пошкодили дві багатоповерхівки та шість приватних будинків. Також росіяни понівечили стільникову вежу та приватні автомобілі.
Нагадаємо, 9 липня в селі Правдине Херсонської окупанти вбили однорічного хлопчика.