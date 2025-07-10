Окупанти вдарили авіабомбою по Дніпропетровщині: постраждали мирні жителі, є руйнування
Вчора ввечері, 9 липня, російська авіація атакувала КАБом Межівську громаду. Внаслідок обстрілу постраждали мешканці Синельниківського району
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.
Через ворожий авіаудар зруйновані п'ять приватних будинків, ще близько 20 – пошкоджені. Також пошкоджені магазин, лінія електропередач та газогін.
"Постраждали двоє людей. Окрім 43-річного чоловіка, жінка 40 років. Вона лікуватиметься амбулаторно", – поінформував Сергій Лисак.
Крім того, ввечері агресор бив по Нікопольщині FPV-дронами та з артилерії. Пошкоджені п'ятиповерхівка, гараж, сарай та бджолині вулики.
За даними ОВА, захисники неба знищили п'ять ворожих БпЛА, які атакували регіон.
Нагадаємо, минулої доби на Херсонщині російська армія вбила немовля, постраждали 14 мирних мешканців області.