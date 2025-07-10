Окупанти вдарили авіабомбою по Дніпропетровщині: постраждали мирні жителі, є руйнування

фото: Сергій Лисак

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

Через ворожий авіаудар зруйновані п'ять приватних будинків, ще близько 20 – пошкоджені. Також пошкоджені магазин, лінія електропередач та газогін.

"Постраждали двоє людей. Окрім 43-річного чоловіка, жінка 40 років. Вона лікуватиметься амбулаторно", – поінформував Сергій Лисак.

Крім того, ввечері агресор бив по Нікопольщині FPV-дронами та з артилерії. Пошкоджені п'ятиповерхівка, гараж, сарай та бджолині вулики.

За даними ОВА, захисники неба знищили п'ять ворожих БпЛА, які атакували регіон.