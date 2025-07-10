Ворожий удар по Києву: кількість постраждалих зростає, зруйновано медзаклад

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Кількість постраждалих у столиці внаслідок масованої ракетно-дронової атаки зросла до 16 осіб

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, передає RegioNews.

За його словами, 10 постраждалих госпіталізовано, ще шістьом допомогу надали на місці або амбулаторно.

У Подільському районі столиці внаслідок ворожого удару практично повністю знищено амбулаторію Центру первинної медико-санітарної допомоги №1.

На місцях працюють рятувальники, медики, комунальні служби та аварійні бригади.

Влада закликає мешканців не ігнорувати сигнали тривоги й дотримуватися правил безпеки під час повітряних атак.

Нагадаємо, цієї ночі Київ знову зазнав масштабного повітряного удару. Внаслідок атаки російських дронів та ракет у кількох районах було зафіксовано падіння уламків.

Раніше повідомлялося про двох загиблих та 13 постраждалих.