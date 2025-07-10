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10 липня 2025, 08:59

КАБи, дрони, ракети: Росія атакувала 36 населених пунктів Сумщини

10 липня 2025, 08:59
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ілюстративне фото: Сумська ОВА
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Протягом минулої доби російські війська здійснили 75 обстрілів по 36 населених пунктах у 14 територіальних громадах області

Про це повідомила Сумська ОВА, передає RegioNews.

Зазначається, що внаслідок російських обстрілів території області є поранені мирні жителі.

Так, у Юнаківській громаді внаслідок артобстрілу поранено місцевого жителя (1961 р.н.). У Недригайлівській громаді постраждало 3 цивільні особи.

Найбільше обстрілів зафіксовано в Сумському, Шосткинському районах.

Ворог активно застосовував FPV-дрони, керовані авіаційні бомби, скидання ВОГ із БпЛА.

Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури:

  • у Новослобідській громаді пошкоджено приватний житловий будинок;
  • у Сумській громаді об'єкти цивільної інфраструктури;
  • у Середино-Будській громаді пошкоджено приватні будинки;
  • в Есманьській громаді знищено автомобіль;
  • у Білопільській громаді пошкоджено приватний будинок;
  • у Буринській громаді пошкоджено нежитлове приміщення;
  • у Недригайлівській громаді пошкоджено нежитлове приміщення, 21 домогосподарство, 7 приватних автомобілів.

Повітряна тривога в області тривала 15 годин 30 хвилин.

Нагадаємо, протягом доби війська РФ завдали 420 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок російських атак постраждали двоє мирних мешканців.

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