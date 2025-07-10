КАБи, дрони, ракети: Росія атакувала 36 населених пунктів Сумщини
Протягом минулої доби російські війська здійснили 75 обстрілів по 36 населених пунктах у 14 територіальних громадах області
Про це повідомила Сумська ОВА, передає RegioNews.
Зазначається, що внаслідок російських обстрілів території області є поранені мирні жителі.
Так, у Юнаківській громаді внаслідок артобстрілу поранено місцевого жителя (1961 р.н.). У Недригайлівській громаді постраждало 3 цивільні особи.
Найбільше обстрілів зафіксовано в Сумському, Шосткинському районах.
Ворог активно застосовував FPV-дрони, керовані авіаційні бомби, скидання ВОГ із БпЛА.
Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури:
- у Новослобідській громаді пошкоджено приватний житловий будинок;
- у Сумській громаді об'єкти цивільної інфраструктури;
- у Середино-Будській громаді пошкоджено приватні будинки;
- в Есманьській громаді знищено автомобіль;
- у Білопільській громаді пошкоджено приватний будинок;
- у Буринській громаді пошкоджено нежитлове приміщення;
- у Недригайлівській громаді пошкоджено нежитлове приміщення, 21 домогосподарство, 7 приватних автомобілів.
Повітряна тривога в області тривала 15 годин 30 хвилин.
Нагадаємо, протягом доби війська РФ завдали 420 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок російських атак постраждали двоє мирних мешканців.