Масована атака на Київ: двоє загиблих, 13 поранених

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Унаслідок масованої нічної ракетно-дронової атаки на Київ загинули двоє цивільних осіб, ще 13 людей отримали поранення та травми

Про це повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко, передає RegioNews.

"На жаль, маємо двох загиблих. Цих людей вбили росіяни. Це страшна втрата. Мої співчуття рідним та близьким", — написав Ткаченко.

Окрім того, постраждало 13 осіб.

За даними міського голови столиці Віталія Кличка, пошкодження зафіксовано в п'яти районах столиці. Унаслідок атаки сталися пожежі та руйнування в житлових кварталах та на інфраструктурних об'єктах.

Шевченківський район

У житловому будинку, де через падіння уламків виникла пожежа на верхньому поверсі, працюють рятувальники. Також уламки впали ще за кількома адресами — одна з них також охоплена пожежею. На місцях працюють всі екстрені служби.

Дарницький район

Падіння уламків БпЛА спричинило загоряння в гаражах та на автозаправній станції. Частина уламків впала у дворі житлового будинку.

Солом'янський район

Унаслідок падіння уламків сталося загоряння даху нежитлової будівлі. Також зафіксовано ще одне місце падіння уламків.

Голосіївський район

Тут уламки безпілотника спричинили загоряння вантажного автомобіля.

Подільський район

Уламки БпЛА впали на територію нежитлової забудови.

Нагадаємо, вночі 9 липня Росія масовано атакувала Луцьк. Внаслідок ракетного обстрілу виникли пожежі на території гаражного кооперативу та одного з приватних підприємств міста.