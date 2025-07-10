Киев после ночной атаки: ГСЧС обнародовала кадры с места обстрелов

фото: ГСЧС Киева

В ночь на 10 июля российские войска совершили очередную массированную ракетную атаку на Киев. В результате обстрела погибли два человека, еще более десятка ранены

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Отмечено, что повреждены жилые, административные, офисные и промышленные объекты в ряде районов столицы.

Больше всего пострадали:

Шевченковский район – повреждены многоэтажки и офисные здания. Возникли возгорания на крышах, балконах и технических этажах. Есть пострадавшие.

– повреждены многоэтажки и офисные здания. Возникли возгорания на крышах, балконах и технических этажах. Есть пострадавшие. Соломенский район – масштабные пожары в административных и складских помещениях. В некоторых локациях продолжается ликвидация последствий.

– масштабные пожары в административных и складских помещениях. В некоторых локациях продолжается ликвидация последствий. Дарницкий район – обломки упали на территорию гаражного кооператива, где вспыхнул пожар. Пострадавших нет.

– обломки упали на территорию гаражного кооператива, где вспыхнул пожар. Пострадавших нет. Подольский, Оболонский, Деснянский районы – зафиксировано падение обломков и повреждение объектов инфраструктуры. В Подольском районе есть погибшие.

Спасательные службы работают в усиленном режиме.

К ликвидации последствий привлечены около 400 спасателей, 90 единиц техники, включая инженерную и роботизированную. Работают также пиротехники, обследующие территории на наличие взрывоопасных предметов.

Напомним, этой ночью Киев снова испытал масштабный воздушный удар . В результате атаки российских дронов и ракет в нескольких районах было зафиксировано падение обломков. Погибли два человека еще 16 пострадали.

Ранее сообщалось, что во время российской воздушной атаки погибла 22-летняя капрал полиции , сотрудница полиции метрополитена.