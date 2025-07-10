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10 липня 2025, 10:19

Російський удар у Києві забрав життя 22-річної поліцейської

10 липня 2025, 10:19
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фото: ДСНС Києва
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У Києві під час російської повітряної атаки у ніч проти 10 липня загинула 22-річна капрал поліції, співробітниця поліції метрополітену

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, передає RegioNews.

За його слвоами, у 8 районах столиці внаслідок російської атаки постраждала житлова, медична, освітня, торгівельна, транспортна інфраструктура.

"У Подільському районі загинули дві жінки: 68-річна жителька столиці та 22-річна капрал поліції, співробітниця поліції метрополітену. Моє співчуття родинам, близьким та колегам загиблих", - зазначив Клименко.

Він додав, що більше десятка людей поранені. Люди продовжують звертатися за медичною допомогою. Триває поквартирний обхід постраждалих будинків - поліція перевіряє, чи не залишився хтось без допомоги.

Нагадаємо, цієї ночі Київ знову зазнав масштабного повітряного удару. Внаслідок атаки російських дронів та ракет у кількох районах було зафіксовано падіння уламків. Загинуло двоє людей ще 16 постраждали.

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