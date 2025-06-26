фото: Патрульна поліція Києва

Про це повідомляє "Реальний Київ", передає RegioNews.

Цього разу у Дніпровському районі, де водій вантажівки не врахував висоту свого транспортного засобу й застряг під шляхопроводом. Момент зіткнення потрапив у поле зору камери відеоспостереження.

На кадрах видно, як фура намагається проїхати під мостом, однак не враховує обмеження за висотою. Хоча на місці є відповідний дорожній знак, ймовірно, водій або не звернув на нього уваги, або переоцінив можливості свого авто. Унаслідок удару пошкоджено частину інфраструктури.

На щастя, обійшлося без травмованих.

Наразі на місці працюють відповідні служби, які встановлюють повний обсяг пошкоджень.

Нагадаємо, у Запоріжжі водійка збила дитину: хлопчик у тяжкому стані.