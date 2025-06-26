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26 червня 2025, 17:00

Не розрахував габарити: у Києві вантажівка в'їхала і застрягла під мостом

26 червня 2025, 17:00
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фото: Патрульна поліція Києва
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У Києві зафіксували черговий дорожній інцидент за участю великогабаритного транспорту

Про це повідомляє "Реальний Київ", передає RegioNews.

Цього разу у Дніпровському районі, де водій вантажівки не врахував висоту свого транспортного засобу й застряг під шляхопроводом. Момент зіткнення потрапив у поле зору камери відеоспостереження.

На кадрах видно, як фура намагається проїхати під мостом, однак не враховує обмеження за висотою. Хоча на місці є відповідний дорожній знак, ймовірно, водій або не звернув на нього уваги, або переоцінив можливості свого авто. Унаслідок удару пошкоджено частину інфраструктури.

На щастя, обійшлося без травмованих.

Наразі на місці працюють відповідні служби, які встановлюють повний обсяг пошкоджень.

Нагадаємо, у Запоріжжі водійка збила дитину: хлопчик у тяжкому стані.

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Київ ДТП вантажівка Дніпровський район пошкодження інфраструктура відеонагляд
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