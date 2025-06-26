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26 червня 2025, 16:46

Подорож до ЄС за 15 тисяч доларів: двоє киян організували "бізнес на ухилянтах"

26 червня 2025, 16:46
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Фото: прокуратура
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У Києві затримали організаторів схеми незаконного переправлення чоловіків за кордон. "Клієнтів" повинен був вивозити автобус

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

У Києві судитимуть організаторів схеми переправлення військовозобов'язаних за кордон. Вони "відправляли" клієнтів на територію ЄС через Молдову за 15 тисяч доларів. Організаторами виявились двоє 27-річних жителів столиці.

За 15 тисяч доларів вони пропонували чоловіками виїхати з України через Республіку Молдова, а вже далі до країн ЄС. Для того потрібно було сісти в автобус у Вінниці. Цей автобус і повинен був везти "клієнтів" за кордон. За те, щоб доїхати до Вінниці зі столиці, минаючи блокпости, треба було доплатити ще 500 доларів.

Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили вісім нових схем ухилення від мобілізації в різних регіонах. Зловмисники продавали "клієнтам" підроблені документи, або допомагали незаконно виїхати за кордон.

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