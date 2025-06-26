фото: Патрульная полиция Киева

Об этом сообщает "Реальный Киев", передает RegioNews.

В этот раз в Днепровском районе, где водитель грузовика не учел высоту своего транспортного средства и застрял под путепроводом. Момент столкновения попал в поле зрения камеры видеонаблюдения.

На кадрах видно, как фура пытается проехать под мостом, но не учитывает ограничения по высоте. Хотя на месте есть ответный дорожный знак, вероятно, водитель либо не обратил на него внимания, либо переоценил возможности своего авто. В результате удара повреждена часть инфраструктуры.

К счастью, обошлось без травмированных.

В настоящее время на месте работают соответствующие службы, устанавливающие полный объем повреждений.

Напомним, в Запорожье водитель сбила ребенка: мальчик в тяжелом состоянии.