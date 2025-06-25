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25 червня 2025, 22:40

У Запоріжжі водійка збила дитину: хлопчик у тяжкому стані

25 червня 2025, 22:40
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Фото: Нацполіція
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У Запоріжжі сталась ДТП. Водійка іномарки збила 10-річного хлопчика

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

25 червня у Дніпровському районі Запоріжжя сталась аварія. 51-річна водійка Ford збила 10-річного хлопчика. Він переходив дорогу по нерегульованому пішохідному переходу.

Внаслідок ДТП дитину госпіталізували. Відомо, що зараз хлопчик у важкому стані у реанімації. У нього діагностували закриту черепно-мозкову травму, тупу травму грудної клітини та черевної порожнини, розрив печінки та множинні переломи.

Правоохоронці вирішують питання щодо відкриття кримінального провадження, та з'ясовують деталі ДТП.

Нагадаємо, раніше на Одещині водій вантажівки зіткнувся з мотоциклом 44-річного чоловіка, який їхав разом із 5-річним сином. Внаслідок аварії водія двоколісного та його дитину госпіталізували.

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