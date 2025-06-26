14:53  26 червня
У центрі Києва сталася ДТП з елітною іномаркою
14:09  26 червня
В Україні завтра буде тепло, подекуди дощі з грозами
16:20  26 червня
Нардепу Миколі Тищенку продовжили нічний домашній арешт
UA | RU
UA | RU
26 червня 2025, 16:00

У Києві чоловік обікрав госпіталь

26 червня 2025, 16:00
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Житель Києва зайшов до одного зі столичних госпіталів та поцупив інструменти. Крадія затримали, йому загрожує до восьми років тюрми

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції у місті Київ, передає RegioNews.

За наявними даними, зловмисником виявився 52-річний місцевий мешканець. Він зайшов до госпіталю, піднявся на пʼятий поверх і поцупив з підсобного приміщення робочі інструменти.

Підозрюваного помістили під варту.

"За крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану, чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше в Ужгороді 20-річний юнак обікрав магазин техніки на понад 500 тисяч гривень.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
підозра Київ крадіжка крадіжка слідство шпиталь
Київ є лідером за кількістю штрафів від ТЦК
25 червня 2025, 10:59
У Житомирі чоловік обікрав співмешканку і її подругу на півмільйона гривень
25 червня 2025, 10:30
У Києві з 1 липня школярі оплачуватимуть проїзд у транспорті, - КМДА
23 червня 2025, 19:54
Всі новини »
24 червня 2025
Суди і протести: як у селах борються проти "оптимізації" лікарень і шкіл
Існує маса випадків, коли місцеві органи влади приймали рішення, ігноруючи думку громадськості. Наприклад, що стосується шкіл і лікарень, які сьогодні масово закриваються особливо в сільській місцевос...
23 червня 2025
(Не)довіра, публічність, відкритість. Три уроки, які мають винести українці з історії Назарія Гусакова
Черговий скандал – фінансова махінація переполошила усі українські соцмережі
19 червня 2025
Хмари НАБУ і САП навколо Чернишова. Чи допоможуть очільнику МінЄда найвищі кумівські зв’язки
Антикорупційні органи дотягнулися до найближчого президентського оточення. Як відреагує Банкова – і чи не є такою реакцією раптове призначення незрозумілого генпрокурора
18 червня 2025
Можлива відставка Шмигаля. Чому саме зараз і хто замінить ексахметівського топменеджера
Чому традиційні чутки про зміну прем’єра саме зараз можуть бути цілком реальними
Незаконна вирубка дерев у Київській області: збитки державі - понад 300 тис. грн
26 червня 2025, 17:31
Захисники повертаються додому: Україна провела черговий обмін полонених
26 червня 2025, 17:22
На Хмельниччині затримали торговця зброєю та вибухівкою
26 червня 2025, 17:05
Не розрахував габарити: у Києві вантажівка в'їхала і застрягла під мостом
26 червня 2025, 17:00
Російські війська атакували прибережні села Херсонщини: знищені житлові будинки
26 червня 2025, 16:50
Подорож до ЄС за 15 тисяч доларів: двоє киян організували "бізнес на ухилянтах"
26 червня 2025, 16:46
Чотири офіцери військової частини організовували фіктивну службу "мертвих душ": збитків державі завдано на 7,7 млн грн
26 червня 2025, 16:39
Нардепу Миколі Тищенку продовжили нічний домашній арешт
26 червня 2025, 16:20
На Закарпатті шахраї викрали 1,7 мільйона в пенсіонерів
26 червня 2025, 16:15
Російського військового заочно засудили до довічного за розстріл цивільного на Київщині
26 червня 2025, 16:14
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Суди і протести: як у селах борються проти "оптимізації" лікарень і шкіл
(Не)довіра, публічність, відкритість. Три уроки, які мають винести українці з історії Назарія Гусакова
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Сергій Фурса
Максим Жорін
Всі блоги »