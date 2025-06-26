У Києві чоловік обікрав госпіталь

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Житель Києва зайшов до одного зі столичних госпіталів та поцупив інструменти. Крадія затримали, йому загрожує до восьми років тюрми

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції у місті Київ, передає RegioNews.

За наявними даними, зловмисником виявився 52-річний місцевий мешканець. Він зайшов до госпіталю, піднявся на пʼятий поверх і поцупив з підсобного приміщення робочі інструменти.

Підозрюваного помістили під варту.

"За крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану, чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі", — йдеться в повідомленні.