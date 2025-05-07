Атака на Київ: загинули 2 людини, серед поранених – четверо дітей
У ніч на 7 травня Київ зазнав чергової повітряної атаки з боку російських військ, загинули двоє людей
Про це повідомили в пресслужбі ДСНС, передає RegioNews.
Зазначається, що рятувальні роботи проводилися у чотирьох районах столиці.
- Святошинський район: уламки БпЛА влучили у 9-поверховий житловий будинок. Сталося загоряння квартир на чотирьох поверхах — із 6-го по 9-й. Вогонь охопив близько 100 кв. м. Пожежу вдалося ліквідувати. Рятувальники евакуювали 5 осіб — 1 дорослого і 4 дітей.
- Солом'янський район: уламки безпілотника впали на відкриту територію. Постраждалих не зафіксовано.
- Дніпровський район: зафіксовано падіння дрона на багатоповерхівку. Пошкоджено перекриття між 29-м і 30-м поверхами, однак жертв та займання не було.
- Шевченківський район: уламки дрона влучили у 5-поверховий будинок. Загорілися квартири на 3-му та 5-му поверхах. Під час гасіння рятувальники виявили тіла двох загиблих. Пожежу загасили.
За даними мера Києва Віталія Кличка, постраждали загалом 7 людей. Серед них – четверо дітей. Трьох із постраждалих медики госпіталізували. Чотирьом надали допомогу на місці.
Нагадаємо, ввечері 6 травня окупанти атакували балістикою передмістя Сум. Загинуло троє людей, ще 11 постраждали.
У Сумській громаді 7 та 8 травня оголосили Днями жалоби за загиблими у Великочернеччинському старостаті.
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