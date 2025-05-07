Атака на Киев: погибли 2 человека, среди раненых – четверо детей
В ночь на 7 мая Киев подвергся очередной воздушной атаке со стороны российских войск, погибли два человека
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС, передает RegioNews.
Спасательные работы проводились в четырех районах столицы.
- Святошинский район: обломки БпЛА попали в 9-этажный жилой дом. Произошло возгорание квартир на четырех этажах - с 6-го по 9-й. Огонь охватил около 100 кв. м. Пожар удалось ликвидировать. Спасатели эвакуировали 5 человек - 1 взрослого и 4 детей.
- Соломенский район: обломки беспилотника упали на открытую территорию Пострадавшие не зафиксированы.
- Днепровский район: зафиксировано падение дрона на многоэтажку. Повреждены перекрытия между 29-м и 30-м этажами, однако жертв и возгорания не было.
- Шевченковский район: обломки дрона попали в 5-этажное здание. Загорелись квартиры на 3-м и 5-м этажах. Во время тушения спасатели обнаружили тела двух погибших. Пожар был потушен.
По данным мэра Киева Виталия Кличко, пострадали 7 человек. Среди них – четверо детей. Трех из пострадавших медики госпитализировали. Четверым оказали помощь на месте.
Напомним, вечером 6 мая оккупанты атаковали баллистикой пригород Сум. Погибли три человека, еще 11 пострадали.
В Сумской общине 7 и 8 мая объявили Днями траура по погибшим в Великочернеччинском старостате.
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