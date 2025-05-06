Фото: ОВА

Російські війська у вівторок атакували Дніпропетровщину дронами та артилерією. Відомо про трьох постраждалих

Про це повідомив голова ОВА, передає RegioNews.

За словами Сергія Лисака, 6 травня росіяни атакували Нікопольщину PV-дронами та артилерією. Ворог вдарив по Нікополю, Марганецькій, Червоногригорівській, Мирівській громадах. Пошкоджені багатоквартирний і 2 приватні будинки, господарська споруда, інфраструктура, газогін та лінія електропередач.

Також відомо, що через ранковий удар Іларіонівській громаді Синельниківського району отримали поранення троє чоловіків. Двох з них госпіталізували медики.

Нагадаємо, 5 травня росіяни вдарили безпілотниками та керованими авіабомбами по Сумщині. Внаслідок атаки пошкоджено 5 приватних автівок, будівлю шиномонтажа та СТО, а також сталося загоряння елеватора.