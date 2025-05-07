Удар по Запоріжжю: кількість постраждалих зросла
Число потерпілих внаслідок російської дронової атаки на Запоріжжя в ніч на 7 травня збільшилося до чотирьох
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
"Кількість поранених внаслідок ворожої атаки зросла до 4. Медики надають всю необхідну допомогу", – поінформував Іван Федоров.
Наразі на місцях ворожих влучань працюють екстрені служби.
Нагадаємо, пізно ввечері 6 травня окупанти атакували Запоріжжя ударними безпілотниками. Раніше повідомлялося про трьох постраждалих.
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