Росіяни атакували Запоріжжя "шахедами": зруйнований будинок, є поранені
Пізно ввечері 6 травня окупанти атакували Запоріжжя ударними безпілотниками. Під удар потрапив обʼєкт інфраструктури. Попередньо, постраждали троє людей
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
За наявними даними, росіяни нанесли по Запоріжжю щонайменше 13 ударів. Внаслідок ворожої атаки є пошкодження у різних районах міста. Виникли пожежі. Зруйнований приватний будинок.
"Троє людей дістали поранень внаслідок атаки росіян на Запоріжжя. Попередньо, одна людина перебуває під завалами зруйнованого ворожим ударом будинку. Пошуково-рятувальна операція триває", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, ввечері 6 травня окупанти атакували балістикою передмістя Сум.
Внаслідок ворожого удару загинули троє людей: 6-річний хлопчик, 20-річна дівчина та 41-річний чоловік. Ще 11 осіб дістали поранення.