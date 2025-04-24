Ракетна атака на Київ: рятувальники деблокували тіло 10 загиблого
У Києві з-під завалів житлового будинку рятувальники деблокували тіло ще однієї людини. Загиблих наразі 10
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС України.
"Станом на 16.45 кількість загиблих внаслідок російського удару по столиці зросла до 10 осіб, 90 постраждалих. Аварійно-рятувальні роботи тривають", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, незадовго до цього стало відомо, що кількість загиблих внаслідок російського ракетного обстрілу Києва 24 квітня зросла до дев’яти осіб. Під завалами рятувальники виявили тіло 27-річної жінки.
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