Рятувальники розбирають завали у Києві: шукають двох дітей

фото: ДСНС Києва

Після масованої ракетної атаки на Київ найбільше постраждав Святошинський район, де зруйновано багатоповерховий будинок

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко,передає RegioNews.

Станом на 7:30 ранку у столиці зафіксовано 9 загиблих, понад 70 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.

У Святошинському районі рятувальники працюють на місці трагедії — триває розбір завалів, залучені інженерні бригади, верхолази ДСНС, кінологи з пошуковими собаками.

З-під завалів досі чутно дзвінки мобільних телефонів. Є інформація, що серед зниклих двоє дітей.

На 13 локаціях міста проводилися рятувальні роботи. Поліцейські обходять квартири, перевіряючи стан мешканців.

До роботи залучені психологи ДСНС та поліції, які надають допомогу постраждалим та фіксують ознаки стресових станів.

Нагадаємо, Київ цієї ночі потрапив під масований ворожий обстріл. На місто запустили дрони та ракети. Найбільше постраждав Святошинський район столиці.

Раніше повідомлялося, що загинуло 9 осіб, 63 отримали поранення.

Окрім того, внаслідок нічної комбінованої атаки росіян на Київщину в Бучанському районі постраждали дві жінки, які отримали гостру стресову реакцію.