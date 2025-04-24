У Києві з-під завалів будинку дістали тіло 9 жертви

фото: ДСНС України

Кількість загиблих внаслідок російського ракетного обстрілу Києва 24 квітня зросла до дев’яти осіб. Під завалами рятувальники виявили тіло молодої жінки

Про це інформує пресслужба ДСНС України, передає RegioNews.

Станом на 16:20 відомо про дев’ятьох загиблих і 90 поранених мирних жителях.

"Рятувальники дістали з-під завалів будинку у Святошинському районі тіло загиблої дівчини 27 років", — йдеться в повідомленні.

Пошуково-рятувальні роботи та ліквідація наслідків атаки тривають.

Нагадаємо, вночі 24 квітня армія РФ запустила по Україні понад 200 повітряних цілей, зокрема 70 ракет різних типів та 145 дронів.

Під масованим комбінованим ударом Росії цієї ночі був Київ та Київська область.

У столиці раніше повідомлялося про вісьмох загиблих людей та 90 поранених. Під завалами ще можуть перебувати люди.

У Києві 25 квітня оголосили Днем жалоби за загиблими через атаку РФ.