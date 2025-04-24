Ракетная атака на Киев: спасатели деблокировали тело 10 погибшего

фото: ГСЧС Украины

В Киеве из-под завалов жилого дома спасатели деблокировали тело еще одного человека. Погибших в настоящее время 10

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС Украины.

"По состоянию на 16:45 количество погибших в результате российского удара по столице возросло до 10 человек, 90 пострадавших. Аварийно-спасательные работы продолжаются", — говорится в сообщении.

В Киевской городской прокуратуре уточнили, что 10-я жертва — 17-летний парень.

Напомним, незадолго до этого стало известно, что число погибших в результате российских ракетных обстрелов Киева 24 апреля возросло до девяти человек. Под завалами спасатели обнаружили тело 27-летней женщины.