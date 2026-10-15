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15 жовтня 2026, 01:35

Співачка Джамала зізналась, як її діти ховаються від обстрілів

15 жовтня 2026, 01:35
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Фото з відкритих джерел
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Співачка Джамала зізналась, що її життя зараз складається з двох паралельних реальностей. Вона працює над проєктами, але вночі відчуття життя змінюється

Про це повідомляє "ТСН", передає RegioNews.

"Я в Києві. Живу наче два життя одночасно. Вдень діти ходять до школи, сидять у бомбосховищі, ходять до музичної школи. Знову сидять у бомбосховищі", - говорить Джамала.

Вона порівняла це з американським трилером "Пташиний короб", де герої мушені ховатися від загадкової смертельної сили, а головна героїня намагається врятувати дітей і дістатися безпечного місця, не знімаючи пов’язки з очей.

"А вночі наче ми всі завмираємо перед монстром, як у фільмі "Пташиний короб". Ніхто не знає, як пройде ніч", - каже артистка.

Нагадаємо, раніше підприємиця Світлана Павелецька розповіла про удар ворога по її підприємству. Йдеться про склад, де зберігаються книги видавництва, в якому Світлана є співвласницею.

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