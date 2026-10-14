У Києву на Печерську пролунав потужний вибух
У Печерському районі столиці стався вибух. У поліції зробили заяву
Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.
Як пояснили у поліції, в Печерському районі вибухнув електрокар. Внаслідок вибуху водій авто дістав поранення. Його госпіталізували медики.
"На місці працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу, вибухотехніки та інші профільні служби. Всі обставини події встановлюються", - кажуть в поліції.
Нагадаємо, влітку у Львові в квартирі вибухнула батарея для заряджання авто. Власник помешкання отримав термічні опіки та був госпіталізований.
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