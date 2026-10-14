23:55  13 жовтня
Танцівниця Ілона Гвоздьова потрапила під російський обстріл
00:35  14 жовтня
Журналістка Аліна Доротюк зізналась, скільки витрачає на життя
07:56  14 жовтня
У Тернополі безпілотник влучив в адмінбудівлю
UA | RU
UA | RU
Валерій Пекар Підприємець, викладач бізнес-шкіл info@regionews.ua
14 жовтня 2026, 08:43

Реальність без рожевих окулярів: чому Трамп тиснутиме саме на Україну

14 жовтня 2026, 08:43
Читайте также на русском языке
Що змінилося у ставленні Трампа до війни
Що змінилося у ставленні Трампа до війни
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

1. Трампу треба якомога швидше завершити війну, щоб мати лаври миротворця.

2. Щоб завершити війну, треба тиснути на обидві сторони.

3. Тиснути на росію Америці немає чим, та й страшно, що росія може тоді розвалитися від шоку.

4. Тиснути на Україну є чим, тож треба тиснути вдвічі сильніше. Фактично це примус до капітуляції.

5. На додачу, світовий досвід мирних угод каже, що треба тиснути на слабшого, щоб він прийняв умови сильнішого, бо тиск на сильнішого не переконає його припинити.

6. А з точки зору Трампа, сильнішою є росія не лише тому, що там розмір і ресурси, а й тому, що там сильна влада, а не ненависна демократія.

Щось подібне я писав півтора роки тому, коли переважна більшість оглядачів стверджувала, що "Трамп прийде, порядок наведе", ігноруючи довгі тренди американо-російських стосунків та антиєвропейські настрої трампівських виборців.

З того часу певні речі змінилися. Страх перед розвалом росії в Америці ще збільшився, а інструментів тиску на неї стало ще менше (поцікавтеся, що передусім ліквідував Маск на посаді керівника DOGE). Водночас європейці змогли замістити переважну частину американської допомоги, а російська загроза Європі стала набагато реальнішою.

Тобто ми маємо ту саму картину, що й півтора роки тому, лише окреслену більш виразно.

Але за ці півтора роки всі втомилися. Оце й робить різницю.

Водночас варіантів у нас небагато. Угода на умовах Путіна, включаючи демілітаризацію, "денацифікацію" та передачу Запоріжжя й Херсону. Чи пошук ще глибшого порозуміння з європейцями, щоб вистояти.

До виборів в США залишилося небагато. Після виборів американці сфокусуються на внутрішніх чварах і принаймні не робитимуть нічого поганого.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна війна США Трамп РФ перемовини тиск
 
Підписуйтесь на RegioNews
12 жовтня 2026
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Багатогодинна відсутність електроенергії, тимчасове припинення подачі води в тисячі будинків і непрацююче метро. Ще до настання холодів найбільш підготовлене до опалювального сезону місто України пере...
05 жовтня 2026
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
З початку повномасштабної війни 1 177 українських робітників загинули через обстріли і 4 422 отримали травми. Багатьом з тих, хто вижив, згодом довелося боротися за соціальну допомогу, на яку люди маю...
01 жовтня 2026
Відновити не можна закрити: як за умов війни виживають знищені підприємства
Першими постраждали аграрії, далі пішли АЗС та логістичні центри, Дата-групи й інтернет-провайдери, а також виробники ліків, текстилю, постачальники спортивного інвентарю
28 вересня 2026
Замість українських медиків – мігранти. Що сьогодні відбувається у вітчизняній медицині
За останні роки в Україні значно скоротилася кількість лікарів та медсестер. Медичних працівників не задовольняє зростаюче навантаження і низькі зарплати, які у більшості не змінювалися з 2023 року. У...
Російські удари по Київщині: пошкоджені 22 об'єкти
14 жовтня 2026, 09:45
"Росія змарнувала можливість деескалації": Зеленський закликав Трампа посилити санкції
14 жовтня 2026, 09:34
РФ вночі атакувала залізничні об’єкти в п’яти областях
14 жовтня 2026, 09:22
Росія атакувала Рівне: пошкоджено житловий сектор, є поранені
14 жовтня 2026, 09:12
Російська атака на Київ: троє загиблих, 22 постраждалих, серед них дитина
14 жовтня 2026, 08:59
Росіяни атакували нафтобазу в Луцьку: виникла пожежа
14 жовтня 2026, 08:57
Проблеми зі Starlink в Україні: Стерненко заявив про зрив важливих місій
14 жовтня 2026, 08:34
У Києві через російську атаку екстрено вимкнули світло в п'яти районах
14 жовтня 2026, 08:25
На Дніпропетровщині через ворожі удари загинули двоє людей, серед постраждалих – дитина
14 жовтня 2026, 08:14
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
Всі публікації »
Валерій Пекар
Сергій Куюн
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Всі блоги »