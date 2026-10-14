18:40  14 жовтня
ДТП на Харківщині: загинула водійка, постраждала семимісячна дитина
18:40  14 жовтня
У Києву на Печерську пролунав потужний вибух
17:35  14 жовтня
У Києві 17-річний хлопець вбив знайомого прямо на Контрактовій площі
UA | RU
UA | RU
14 жовтня 2026, 21:53

У Києві п'яний водій Tesla спричинив ДТП: він уже був позбавлений прав

14 жовтня 2026, 21:53
Читайте также на русском языке
Фото: скриншот із відео
Читайте также
на русском языке

У Святошинському районі Києва водій Tesla у стані алкогольного сп’яніння пошкодив автомобілі, що рухалися в попутному напрямку, а потім врізався у відбійник. У його крові виявили 2,09 проміле алкоголю. За даними патрульної поліції, чоловік уже був позбавлений права керування за нетверезу їзду

Про це повідомила патрульна поліція Києва, передає RegioNews.

Під час спілкування з патрульними водій зізнався, що вживав алкоголь. Огляд за допомогою приладу Dräger підтвердив стан сп’яніння — результат становив 2,09 проміле.

Поліцейські також перевірили інформацію про чоловіка за базами даних і з’ясували, що він уже був позбавлений права керування транспортними засобами за рішенням суду.

Водія відсторонили від керування. На нього склали адміністративні матеріали:

  • протокол за ст. 124 КУпАП — порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП;

  • протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП — керування транспортним засобом у стані сп’яніння;

  • постанову за ч. 4 ст. 126 КУпАП — керування транспортним засобом особою, позбавленою такого права.

Унаслідок аварії ніхто не постраждав.

Нагадаємо, на Одещині працівник ТЦК наїхав на 2,5-річного хлопчика та втік. Аварія сталася 3 вересня. За даними поліції, хлопчик відійшов від батька, з яким стояв на дорозі, після чого на нього наїхав автомобіль. Після ДТП водій поїхав із місця події.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Київ ДТП Tesla
12 жовтня 2026
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Багатогодинна відсутність електроенергії, тимчасове припинення подачі води в тисячі будинків і непрацююче метро. Ще до настання холодів найбільш підготовлене до опалювального сезону місто України пере...
05 жовтня 2026
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
З початку повномасштабної війни 1 177 українських робітників загинули через обстріли і 4 422 отримали травми. Багатьом з тих, хто вижив, згодом довелося боротися за соціальну допомогу, на яку люди маю...
01 жовтня 2026
Відновити не можна закрити: як за умов війни виживають знищені підприємства
Першими постраждали аграрії, далі пішли АЗС та логістичні центри, Дата-групи й інтернет-провайдери, а також виробники ліків, текстилю, постачальники спортивного інвентарю
28 вересня 2026
Замість українських медиків – мігранти. Що сьогодні відбувається у вітчизняній медицині
За останні роки в Україні значно скоротилася кількість лікарів та медсестер. Медичних працівників не задовольняє зростаюче навантаження і низькі зарплати, які у більшості не змінювалися з 2023 року. У...
Наше завдання — не підігравати жодній партії США
14 жовтня 2026, 22:55
Російські війська атакували Херсонщину артилерією та дронами: 3 людей поранені
14 жовтня 2026, 22:40
У Києві лікарю-анестезіологу оголосили підозру після клінічної смерті пацієнта
14 жовтня 2026, 22:07
Собачі бої між мером Києва та Банковою
14 жовтня 2026, 21:15
У Києві вилучили бойову частину "Герані-5" вагою 90 кг
14 жовтня 2026, 21:09
$6 500 за виїзд до Румунії: на Київщині викрили схему
14 жовтня 2026, 20:58
Вбивство п'ятьох військових: у Харкові затримали стрілка-росіянина
14 жовтня 2026, 20:55
В Укренерго назвали графіки відключення світла на 15 жовтня
14 жовтня 2026, 20:40
Верховний Суд скасував дозвіл на видобування піску в джерелі питної води для Житомира
14 жовтня 2026, 20:18
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Валерій Пекар
Сергій Куюн
Всі блоги »