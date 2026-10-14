У Києві п'яний водій Tesla спричинив ДТП: він уже був позбавлений прав

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У Святошинському районі Києва водій Tesla у стані алкогольного сп’яніння пошкодив автомобілі, що рухалися в попутному напрямку, а потім врізався у відбійник. У його крові виявили 2,09 проміле алкоголю. За даними патрульної поліції, чоловік уже був позбавлений права керування за нетверезу їзду

Про це повідомила патрульна поліція Києва, передає RegioNews .

Під час спілкування з патрульними водій зізнався, що вживав алкоголь. Огляд за допомогою приладу Dräger підтвердив стан сп’яніння — результат становив 2,09 проміле.

Поліцейські також перевірили інформацію про чоловіка за базами даних і з’ясували, що він уже був позбавлений права керування транспортними засобами за рішенням суду.

Водія відсторонили від керування. На нього склали адміністративні матеріали:

протокол за ст. 124 КУпАП — порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП;

протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП — керування транспортним засобом у стані сп’яніння;

постанову за ч. 4 ст. 126 КУпАП — керування транспортним засобом особою, позбавленою такого права.

Унаслідок аварії ніхто не постраждав.

Нагадаємо, на Одещині працівник ТЦК наїхав на 2,5-річного хлопчика та втік. Аварія сталася 3 вересня. За даними поліції, хлопчик відійшов від батька, з яким стояв на дорозі, після чого на нього наїхав автомобіль. Після ДТП водій поїхав із місця події.