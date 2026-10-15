"Я бачив її": чоловік Ірини Федишин відверто розповів про втрату донечки
Співачка Ірина Федишин втратила дитину. Її чоловік Віталій Човник тепер поділився своїми переживаннями та розповів, як сталась трагедія
Про це Віталій Човник розповів на своїй сторінці в Instagram, передає RegioNews.
Продюсер розповів, що він із дружиною чекали народження доньки та уявляли, як вперше візьмуть її на руки. Він зізнався, що бачив дитину, і вона була дуже схожа на нього.
"Не знаю, чи існують слова, якими можна описати цей біль. Коли ще вчора ти був найщасливішим татом, будував плани, мріяв… А сьогодні твоє серце розбите на тисячі шматочків. І найстрашніше, що того дня я міг втратити не лише донечку, а й свою кохану дружину", - каже Віталій Човник.
Він розповів, що в Ірини Федишин були дуже важкі пологи, складна операція та велика втрата крові. Лікарі боролись за її життя.
"Той день назавжди залишиться для мене днем найбільшої втрати, але водночас і другим днем народження моєї дружини", - каже продюсер.
Він також подякував всім людям, які підтримують їхню родину в цей непростий час.
Нагадаємо, раніше Віталій Човник говорив, що Ірина Федишин буквально була на межі життя і смерті, але, на щастя, лікарям вдалось її врятувати.