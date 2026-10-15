"Я бачив її": чоловік Ірини Федишин відверто розповів про втрату донечки

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Співачка Ірина Федишин втратила дитину. Її чоловік Віталій Човник тепер поділився своїми переживаннями та розповів, як сталась трагедія

Про це Віталій Човник розповів на своїй сторінці в Instagram, передає RegioNews.

Продюсер розповів, що він із дружиною чекали народження доньки та уявляли, як вперше візьмуть її на руки. Він зізнався, що бачив дитину, і вона була дуже схожа на нього.

"Не знаю, чи існують слова, якими можна описати цей біль. Коли ще вчора ти був найщасливішим татом, будував плани, мріяв… А сьогодні твоє серце розбите на тисячі шматочків. І найстрашніше, що того дня я міг втратити не лише донечку, а й свою кохану дружину", - каже Віталій Човник.

Він розповів, що в Ірини Федишин були дуже важкі пологи, складна операція та велика втрата крові. Лікарі боролись за її життя.

"Той день назавжди залишиться для мене днем найбільшої втрати, але водночас і другим днем народження моєї дружини", - каже продюсер.

Він також подякував всім людям, які підтримують їхню родину в цей непростий час.

Нагадаємо, раніше Віталій Човник говорив, що Ірина Федишин буквально була на межі життя і смерті, але, на щастя, лікарям вдалось її врятувати.