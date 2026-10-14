У Києві лікарю-анестезіологу оголосили підозру після клінічної смерті пацієнта

Фото: Київська міська прокуратура

У Києві лікарю-анестезіологу Державної установи "Головний медичний клінічний центр Міністерства внутрішніх справ України" повідомили про підозру в неналежному виконанні професійних обов’язків

Про це повідомила Київська міська прокуратура, передає RegioNews .

За матеріалами слідства, у серпні 2026 року чоловік звернувся до медичного закладу для проведення планового хірургічного втручання.

Як встановила експертиза, під час операції лікар-анестезіолог ввела пацієнту неадекватну дозу розчину дипрофолу в поєднанні з наркотичним анальгетиком, який посилює дію препарату. Експерти кваліфікували це як дефект надання медичної допомоги.

Унаслідок цього в пацієнта зупинилося серце та припинився кровообіг, що призвело до клінічної смерті. Медичним працівникам вдалося відновити серцевий ритм завдяки невідкладній допомозі та реанімаційним заходам.

Наразі чоловік проходить відновлення. За висновками експертизи, його стан був зумовлений недоліками в наданні медичної допомоги лікарем-анестезіологом.

Дії медика кваліфікували за ч. 1 ст. 140 Кримінального кодексу України — неналежне виконання медичним працівником професійних обов’язків унаслідок недбалого ставлення до них.

Нагадаємо, що правоохоронці повідомили про підозру лікарю-анестезіологу приватної клініки через неналежне виконання професійних обов'язків, що призвело до смерті п'ятирічної дитини.