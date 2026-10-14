У Києві 17-річний хлопець вбив знайомого прямо на Контрактовій площі

Фото: Національна поліція

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

На Контрактовій площі між компанією хлопців стався конфлікт. Під час сварки 18-річний хлопець вдарив свого знайомого. У відповідь на це 17-річний підліток завдав удару ножем у груди.

"Потерпілий намагався врятуватися від переслідувача в магазині, але втратив свідомість і помер від отриманого поранення на очах у нападника, який біг за ним, щоб продовжити бійку", - кажуть в поліції.

17-річного зловмисника затримали. Йому загрожує 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше у Дніпрі 14-річний хлопець жорстоко вбив біля банкомата матір двох малолітніх дітей. Мотив убивства не пов'язаний із заволодінням майном чи пограбуванням.