У Києві 17-річний хлопець вбив знайомого прямо на Контрактовій площі
Трагедія сталась на минулих вихідних. Правоохоронці затримали підлітка
Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.
На Контрактовій площі між компанією хлопців стався конфлікт. Під час сварки 18-річний хлопець вдарив свого знайомого. У відповідь на це 17-річний підліток завдав удару ножем у груди.
"Потерпілий намагався врятуватися від переслідувача в магазині, але втратив свідомість і помер від отриманого поранення на очах у нападника, який біг за ним, щоб продовжити бійку", - кажуть в поліції.
17-річного зловмисника затримали. Йому загрожує 15 років позбавлення волі.
Нагадаємо, раніше у Дніпрі 14-річний хлопець жорстоко вбив біля банкомата матір двох малолітніх дітей. Мотив убивства не пов'язаний із заволодінням майном чи пограбуванням.