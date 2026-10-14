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14 жовтня 2026, 22:40

Російські війська атакували Херсонщину артилерією та дронами: 3 людей поранені

14 жовтня 2026, 22:40
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Фото ілюстративне
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Упродовж 14 жовтня внаслідок російських атак на Херсонщині дістали поранення троє людей. Серед постраждалих — житель Херсона та двоє працівників комунального підприємства в Білозерці. Також пошкоджені приватні й багатоквартирні будинки

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews.

За даними слідства, російські військові атакували регіон зі ствольної артилерії, мінометів і безпілотників різних типів.

Станом на 17:30 14 жовтня було відомо про трьох поранених. Житель Херсона та двоє комунальників із Білозерки дістали травми внаслідок застосування російськими військовими безпілотників.

За фактами обстрілів розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України — воєнні злочини.

Прокурори та слідчі поліції документують наслідки російських атак.

Нагадаємо, що у Запоріжжі внаслідок атаки російських безпілотників троє людей дістали травми. Внаслідок ударів пошкоджено приватний житловий будинок, ще один — двоповерховий — зруйновано.

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