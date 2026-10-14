Російські війська атакували Херсонщину артилерією та дронами: 3 людей поранені
Упродовж 14 жовтня внаслідок російських атак на Херсонщині дістали поранення троє людей. Серед постраждалих — житель Херсона та двоє працівників комунального підприємства в Білозерці. Також пошкоджені приватні й багатоквартирні будинки
Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews.
За даними слідства, російські військові атакували регіон зі ствольної артилерії, мінометів і безпілотників різних типів.
Станом на 17:30 14 жовтня було відомо про трьох поранених. Житель Херсона та двоє комунальників із Білозерки дістали травми внаслідок застосування російськими військовими безпілотників.
За фактами обстрілів розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України — воєнні злочини.
Прокурори та слідчі поліції документують наслідки російських атак.
Нагадаємо, що у Запоріжжі внаслідок атаки російських безпілотників троє людей дістали травми. Внаслідок ударів пошкоджено приватний житловий будинок, ще один — двоповерховий — зруйновано.