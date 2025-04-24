В Киеве из-под завалов дома достали тело 9 жертвы

фото: ГСЧС Украины

Число погибших в результате российских ракетных обстрелов Киева 24 апреля возросло до девяти человек

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, передает RegioNews.

По состоянию на 16:20 известно о девяти погибших и 90 раненых мирных жителях.

"Спасатели достали из-под завалов дома в Святошинском районе тело погибшей девушки 27 лет", — говорится в сообщении.

Поисково-спасательные работы и ликвидация последствий атаки продолжаются.

Ранее сообщалось о восьми погибших людях и 90 раненых. Под завалами еще могут находиться люди.

В Киеве 25 апреля объявили Днем траура по погибшим из-за атаки РФ.