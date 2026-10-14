Ціни на бензин "штормить": як змінились цінники на АЗС
Ціни на українських АЗС лишаються нестабільними. При цьому дизпальне та автогаз продовжують дорожчати
Про це повідомляє "Мінфін", передає RegioNews.
Станом на 14 жовтня середні ціни на АЗС в Україні такі:
- бензин А-95 преміум – 93,49 гривні за літр (-0,01 гривні);
- бензин А-95 – 89,51 гривні за літр (+0,03 гривні);
- бензин А-92 – 86,01 гривні за літр (-0,05 гривні);
- дизпальне – 99,07 гривні за літр (+0,33 гривні);
- автогаз – 47,17 гривні за літр (+0,47 гривні).
Нагадаємо, раніше директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн розповідав про те, що найближчим часом в Україні буде дорожчати пальне, і пояснював, чому це відбувається.
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