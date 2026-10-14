ДТП на Харківщині: загинула водійка, постраждала семимісячна дитина

Фото: поліція Харківської області

На Харківщині внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинула водійка автомобіля Ford Focus. Її 34-річний пасажир і семимісячна дівчинка дістали травми та потрапили до лікарні

Про це повідомила поліція Харківської області, передає RegioNews .

Аварія сталася 13 жовтня близько 17:30 поблизу селища Нова Водолага Харківського району.

За попередніми даними поліції, водійка Ford Focus рухалася автодорогою "Нова Водолага — Вільхуватка — Рокитне — Мокре Рокитне" в напрямку села Рокитне. Вона не впоралася з керуванням, виїхала на праве узбіччя та врізалася в дерево.

Унаслідок зіткнення 34-річного пасажира у непритомному стані доправили до лікарні. Семимісячну дівчинку госпіталізували до реанімаційного відділення.

Водійка померла в кареті швидкої допомоги дорогою до лікарні.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило смерть потерпілого.

Як повідомив голова Золочівської громади Віктор Коваленко, на Харківщині внаслідок ДТП загинула Ольга Крівогуб, яка в лютому втратила чоловіка та трьох дітей через російський удар по Богодухову, пише Суспільне. Харків.

Її семимісячна донька Катерина, яка перебувала в автомобілі під час аварії, потрапила до лікарні. Також травмувався 34-річний пасажир.

"Вона повністю переїхала та стояла на обліку в Новій Водолазі. Там ВПО оформила, придбала автівку. На жаль, вона розбилася на автівці. Загинула. У неї дитина зараз у реанімації", — розповів Віктор Коваленко.

ДТП сталася 13 жовтня близько 17:30 поблизу селища Нова Водолага Харківського району.

Голова Нововодолазької громади Олександр Єсін уточнив, що аварія сталася невдовзі після виїзду з Нової Водолаги.

"Вона з Нової Водолаги їхала в сторону Харкова. Виходить, тільки виїхала з Водолаги, метрів 300 проїхала і по трасі злетіла. Вона померла у "швидкій”, дорогою до лікарні. Дитина була з нею в авто. Спочатку її доставили у лікарню Нової Водолаги для стабілізації, далі реанімобілем перевезли у четверту невідкладну лікарню", — сказав Олександр Єсін.

За словами директора лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги Харківської міськради Євгенія Благовещенського, донька Ольги, Катерина, перебуває у стані середньої тяжкості. У дівчинки діагностували перелом ребра, забій легень і садна.

Наразі розглядають можливість переведення дитини до обласної дитячої лікарні. За словами Олександра Єсіна, є двоє родичів, які готові взяти дівчинку під опіку: рідна сестра загиблої та брат загиблого батька. Відповідні служби перевіряють кандидатів.

У ДТП також постраждав 34-річний пасажир Ford Focus. Чоловіка без свідомості доправили до лікарні.

Нагадаємо, що 11 лютого російська армія вдарила безпілотником по будинку в Богодухові, де родина Ольги Крівогуб оселилася напередодні. Будинок обрали ближче до лікарні, оскільки Ольга чекала на четверту дитину.

Унаслідок удару загинули чоловік Ольги, Григорій Шикула, та троє їхніх дітей — донька й сини-близнюки. Ольга вижила, але дістала поранення.

Григорій Шикула був ветераном війни. Він близько року захищав Україну на фронті, зокрема на Куп’янському та Запорізькому напрямках, де втратив ногу.

13 лютого з Григорієм і трьома дітьми попрощалися та поховали їх у Сковородинівці — рідному селі чоловіка.

11 березня Ольга народила доньку, яку назвала Катериною. Згодом за підтримки благодійного фонду, пожертв людей і Харківської обласної військової адміністрації жінка придбала будинок у Новій Водолазі.