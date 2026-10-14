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14 жовтня 2026, 23:55

Церемонія прощання з Олександром "Вєнєй" Венедчуком: колеги озвучили дату та час

14 жовтня 2026, 23:55
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Фото з відкритих джерел
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13 жовтня з життя пішов відомий український гуморист Олександр "Вєня" Венедчук. Йому було лише 32 роки

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Тепер стало відомо, коли друзі та шанувальники зможуть віддати гумористу останню шану. Церемонія відбудеться 15 жовтня в Києві.

О 10:00 усіх, хто хоче провести Олександра в останню путь, чекатимуть у Спасо-Преображенському соборі. Уже о 12:00 прощання продовжиться на Жулянському кладовищі.

Нагадаємо, що раніше Олександр "Вєня" Венедчук переніс крововилив у мозок. Після цього він мав кілька операцій, реабілітацію та подальше лікування. Він розповідав, що після операцій значна частина черепного мозку складалась зі сплаву титану.

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