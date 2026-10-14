На Житомирщині жінка "подарувала" гроші шахраям - як це сталось

Фото з відкритих джерел

На Житомирщині жінка стала жертвою шахрайства. Все почалось з того, що вона хотіла купити товар в інтернеті

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

Жінка сподівалась зробити запаси на зиму. Вона знайшла в інтернеті оголошення про продаж паливних брикетів. Вона уклала угоду про постачання, й навіть отримала в месенджері документи про це.

Під час спілкування з продавцем жінка узгодила умови купівлі. Її донька переказала 19,7 тисячі гривень на вказаний продавцем рахунок. Проте товару ніхто не отримав.

Правоохоронці закликають:

перевіряйте інформацію про продавця та цікавтеся відгуками інших покупців на різних ресурсах;

пам’ятайте, що наявність фото договору чи рахунку, пересланого в месенджері, не гарантує добросовісності продавця – шахраї використовують такі зображення, аби переконати вас переказати гроші;

користуйтеся безпечними способами оплати та за можливості обирайте післяплату, за фактом постачання товару.

Нагадаємо, що правоохоронці попередили українців про нову схему аферистів. Шахраї намагаються змусити виманили в людей персональні дані за допомогою фейкових рахунків.