На Житомирщині жінка "подарувала" гроші шахраям - як це сталось
На Житомирщині жінка стала жертвою шахрайства. Все почалось з того, що вона хотіла купити товар в інтернеті
Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.
Жінка сподівалась зробити запаси на зиму. Вона знайшла в інтернеті оголошення про продаж паливних брикетів. Вона уклала угоду про постачання, й навіть отримала в месенджері документи про це.
Під час спілкування з продавцем жінка узгодила умови купівлі. Її донька переказала 19,7 тисячі гривень на вказаний продавцем рахунок. Проте товару ніхто не отримав.
Правоохоронці закликають:
- перевіряйте інформацію про продавця та цікавтеся відгуками інших покупців на різних ресурсах;
- пам’ятайте, що наявність фото договору чи рахунку, пересланого в месенджері, не гарантує добросовісності продавця – шахраї використовують такі зображення, аби переконати вас переказати гроші;
- користуйтеся безпечними способами оплати та за можливості обирайте післяплату, за фактом постачання товару.
Нагадаємо, що правоохоронці попередили українців про нову схему аферистів. Шахраї намагаються змусити виманили в людей персональні дані за допомогою фейкових рахунків.
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