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22 квітня 2025, 16:15

Суд відправив заступника мера Києва Прокопіва під цілодобовий домашній арешт

22 квітня 2025, 16:15
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фото: facebook.com/volodymyr.v.prokopiv
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У вівторок, 22 квітня, заступнику голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) з питань здійснення самоврядних повноважень Володимиру Прокопіву обрали запобіжний захід — цілодобовий домашній арешт на два місяці

Про це Суспільному розповіла речниця Київської міської прокуратури Ірина Винокурова, передає RegioNews.

"Суд обрав запобіжний захід заступнику голови КМДА — цілодобовий домашній арешт на 60 діб. Водночас він має одягнути засіб контролю — електронний браслет", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що деякі народні депутати хотіли взяти посадовця на поруки, але суд відмовив.

Нагадаємо, 17 квітня заступнику голови КМДА Володимиру Прокопіву оголосили підозру. Він фігурує в низці антикорупційних розслідувань. Прокопіва підозрюють в організації схем із незаконного переправлення чоловіків призовного віку до країн Європи.

Раніше повідомлялося, що в жовтні 2024 року міський голова Києва Віталій Кличко після журналістського розслідування відсторонив Володимира Прокопіва від виконання обовʼязків заступника голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень.

Спочатку журналісти Bihus.Info з'ясували, що родина Прокопіва за час його перебування на посаді заступника голови КМДА буцімто придбала нерухомість у Києві (квартири та комерційні приміщення) за вартістю, нижчою від ринкової.

Пізніше проєкт Bihus.Info оприлюднив другу частину розслідування. У ньому йдеться про те, що двоє друзів Володимира Прокопіва через приватні компанії отримали у власність щонайменше шість об’єктів нерухомості, що раніше належали місту. У розслідуванні згадуються Олександр Поштарюк та Андрій Стеценко. Раніше "друзі” нібито допомогли родині Прокопіва дешево отримати елітне житло.

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