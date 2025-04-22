Суд отправил заммэра Киева Прокопива под круглосуточный домашний арест

фото: facebook.com/volodymyr.v.prokopiv

Во вторник, 22 апреля, заместителю председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Владимиру Прокопиву избрали меру пресечения — круглосуточный домашний арест на два месяца

Об этом Общественному рассказала представитель Киевской городской прокуратуры Ирина Винокурова, передает RegioNews.

"Суд избрал меру пресечения заместителю председателя КГГА — круглосуточный домашний арест на 60 суток. В то же время он должен одеть средство контроля — электронный браслет", — говорится в сообщении.

Отмечается, что некоторые народные депутаты хотели взять чиновника на поруки, но суд отказал.

Напомним, 17 апреля заместителю главы КГГА Владимиру Прокопиву объявили подозрение. Он фигурирует в ряде антикоррупционных расследований. Прокопива подозреваются в организации схем по незаконной переправке мужчин призывного возраста в страны Европы.

Ранее сообщалось, что в октябре 2024 года мэр Киева Виталий Кличко после журналистского расследования отстранил Владимира Прокопива от исполнения обязанностей заместителя председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий.

Сначала журналисты Bihus.Info выяснили, что семья Прокопива за время его пребывания в должности заместителя председателя КГГА якобы приобрела недвижимость в Киеве (квартиры и коммерческие помещения) по стоимости ниже рыночной.

Позже проект Bihus.Info обнародовал вторую часть расследования. В нем говорится, что два друга Владимира Прокопива через частные компании получили в собственность по меньшей мере шесть объектов недвижимости, ранее принадлежавших городу. В расследовании упоминаются Александр Поштарюк и Андрей Стеценко. Раньше "друзья" якобы помогли семье Прокопива дешево получить элитное жилье.