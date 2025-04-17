Хочеш торгувати – плати: у Києві на хабарі затримали посадовця РДА
Начальнику одного з відділів Управління благоустрою та підприємництва Деснянської РДА повідомлено про підозру в отриманні неправомірної вигоди
Про це повідомили в Киїівській міській прокуратурі, передає RegioNews.
Зазначається, що посадовець налагодив систематичне отримання грошей від підприємців за розміщення торгівельних точок у Деснянському районі Києва без оформлення належних дозвільних документів.
За безперешкодну роботу одного торгового місця щомісяця потрібно було платити 500 доларів США. Втім, якщо таких точок багато, то він пропонував знижку у 100 доларів США.
Посадовця затримали під час отримання грошей.
У ході розслідування задокументовано неодноразове отримання підозрюваним від представника підприємця неправомірної вигоди на загальну суму понад 115 тис.грн.
Нагадаємо, на Закарпатті судитимуть керівника ДСНС, який працевлаштовував на роботу за 6000 доларів.