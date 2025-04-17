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17 квітня 2025, 16:39

Хочеш торгувати – плати: у Києві на хабарі затримали посадовця РДА

17 квітня 2025, 16:39
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фото: Київська міська прокуратура
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Начальнику одного з відділів Управління благоустрою та підприємництва Деснянської РДА повідомлено про підозру в отриманні неправомірної вигоди

Про це повідомили в Киїівській міській прокуратурі, передає RegioNews.

Зазначається, що посадовець налагодив систематичне отримання грошей від підприємців за розміщення торгівельних точок у Деснянському районі Києва без оформлення належних дозвільних документів.

За безперешкодну роботу одного торгового місця щомісяця потрібно було платити 500 доларів США. Втім, якщо таких точок багато, то він пропонував знижку у 100 доларів США.

Посадовця затримали під час отримання грошей.

У ході розслідування задокументовано неодноразове отримання підозрюваним від представника підприємця неправомірної вигоди на загальну суму понад 115 тис.грн.

Нагадаємо, на Закарпатті судитимуть керівника ДСНС, який працевлаштовував на роботу за 6000 доларів.

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