Після журналістського розслідування Кличко відсторонив свого заступника Прокопіва від обов’язків

фото: facebook.com/volodymyr.v.prokopiv

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає RegioNews.

Він закликав правоохоронні і антикорупційні органи перевірити факти, викладені журналістами-розслідувачами Bihus.Info щодо свого заступника Володимира Прокопіва.

"А також на час перевірки, задля її обʼєктивності, відсторонюю Прокопіва від виконання обовʼязків заступника голови КМДА із самоврядних повноважень", – повідомив Віталій Кличко.

Заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Володимир Прокопів отримав свою нинішню посаду в березні 2021 року. Він є депутатом Київської міської ради IX скликання.

Нещодавно журналісти Bihus.Info зясували, що родина Прокопіва за час його перебування на посаді заступника голови КМДА буцімто придбала нерухомість у Києві (квартири та комерційні приміщення) за вартістю, нижчою від ринкової.

Вчора, 21 жовтня, проєкт Bihus.Info оприлюднив другу частину розслідування. У ньому йдеться про те, що двоє друзів Володимира Прокопіва через приватні компанії отримали у власність щонайменше шість об’єктів нерухомості, що раніше належали місту. У розслідуванні згадуються Олександр Поштарюк та Андрій Стеценко. Раніше "друзі” нібито допомогли родині Прокопіва дешево отримати елітне житло.

Нагадаємо, очільник Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Полтавській області Олег Пахніц вніс у свою декларацію за 2023 рік літак, 30 земельних ділянок та автомобілі, а також мільйонні заробітки.