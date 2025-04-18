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18 квітня 2025, 09:10

Поляк, який вивозив ухилянтів за кордон, отримав 5 років ув’язнення в Україні

18 квітня 2025, 09:10
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фото: ДПСУ
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Любомльський районний суд виніс вирок 43-річному громадянину Польщі, який організував незаконне вивезення з України чоловіків призовного віку. Далекобійник проведе за ґратами п’ять років

Про повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

Подія трапилася в лютому 2025 року на пункті пропуску "Ягодин". Прикордонники виявили 53-річного мешканця міста Володимир, який намагався незаконно виїхати за межі України, заховавшись у спальному відсіку вантажного автомобіля Volvo. Транспортним засобом керував той самий поляк, який за свої послуги отримав від "пасажира" 2000 доларів США.

Під час слідства з'ясувалося, що затриманий громадянин Республіки Польща вже мав кримінальне минуле в Україні. Минулого року Старосамбірський суд на Львівщині визнав його винним у спробі незаконного перевезення людей через кордон у пункті "Нижанковичі". Тоді покаранням був штраф у понад 200 тисяч гривень.

Цього разу суд визнав поляка винним у повторному порушенні правил перетину державного кордону та призначив покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Буковині судитимуть правоохоронця, який за 20 тисяч євро перевозив "ухилянтів" у багажнику авто.

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