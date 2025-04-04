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04 квітня 2025, 06:17

Закупівля неякісного одягу для військових: на Кіровоградщині судитимуть депутата міськради

04 квітня 2025, 06:17
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фото: ДБР
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Правоохоронці завершили розслідування стосовно депутата однієї з міськрад Кіровоградщини та його спільників, які організували схему постачання для військових одягу неналежної якості. Обвинувальний акт направлений до суду

Про це повідомляє Держбюро розслідувань, передає RegioNews.

Депутат, який одночасно був власником і керівником приватного підприємства, дізнавшись про майбутні закупівлі одягу для військових з Херсонщини, вирішив використати ситуацію для особистого збагачення. До оборудки він залучив свого знайомого, призначивши його директором іншого підконтрольного підприємства, а також бухгалтерку цієї фірми.

Ділки закуповували дешевий одяг без відповідних сертифікатів відповідності стандартам Міноборони. Продукція лише зовні нагадувала військову форму, однак не відповідала вимогам щодо якості та функціональності.

Через постачання неякісного одягу державі було завдано збитків на понад 11 млн гривень, а ще майже 10 млн гривень зловмисники планували привласнити. Правоохоронці вчасно зупинили реалізацію схеми.

Усі троє фігурантів наразі перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Для забезпечення відшкодування завданих збитків на майно фігурантів накладений арешт на суму 25 млн гривень.

Нагадаємо, на Львівщині судитимуть керівництво військової частини і директора підприємства, які організували постачання неякісного меду для військових.

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