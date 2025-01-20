Прорив росіян на Харківщині: правоохоронці затримали генералів, причетних до провалу оборони

фото: СБУ

Співробітники Служби безпеки та Держбюро розслідувань за сприяння міністра оборони та Головнокомандувача Збройних сил України викрили трьох посадовців ЗСУ, які провалили захист Харківщини під час наступу РФ у травні 2024 року. Фігурантам загрожує до 10 років тюрми

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

Йдеться про:

бригадного генерала, який обіймав посаду командувача оперативно-тактичного угруповання (ОТУ) "Харків";

генерал-лейтенанта, який був командиром 125-ї окремої бригади Тероборони ЗСУ;

полковника, який раніше очолював 415-й батальйон 125 ОБрТрО.

Слідчі встановили, що зазначені посадовці не підготували оборону прикордонних районів Харківщини. Також вони втратили управління боєм під час повторного наступу росіян на Харків.

Також фігуранти порушили вимоги бойових статутів при підготовці оборонних рубежів у зоні відповідальності військових з’єднань та підрозділів ОТУ.

Крім того, у ході бою посадовці не використали весь арсенал можливих заходів для відбиття та зупинення наступу агресора.

"Це призвело до захоплення частини території східного регіону України, де наразі тривають запеклі бої. Ініційовані правоохоронцями спеціалізовані експертизи підтвердили факти злочинної діяльності фігурантів", – додали в СБУ.

Затриманим повідомлять про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 4 ст. 425 (недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах воєнного стану);

ст. 429 (організація самовільного залишення поля бою).

Наразі вирішується питання про обрання затриманим запобіжного заходу. Фігурантам загрожує до 10 років позбавлення волі.

Також триває слідство для притягнення до відповідальності всіх винних осіб.

Нагадаємо, головний редактор інтернет-видання "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов повідомляв, що ДБР затримало колишнього командувача оперативно-тактичного управління "Харків" бригадного генерала Юрія Галушкіна, колишнього командира 125-ї львівської бригади Тероборони генерал-лейтенанта Артура Горбенка, а також колишнього заступника командира 125-ї бригади.

За даними журналіста, Галушкін та Горбенко отримають підозри за службову недбалість "у зв'язку з провалом оборони та втратою керованості військ на Харківському напрямку 10 травня 2024-го року". Раніше офіційного підтвердження цієї інформації не було.